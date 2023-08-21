Baza: на экскурсию по коллекторам Москвы записалось 24 человека

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На воскресную экскурсию по коллекторам Москвы, где во время сильного ливня пропали диггеры, были записаны 24 человека, сообщает Telegram-канал Baza. Сколько из них в действительности отправились на нее, пока неизвестно. По данным следователей, все они оплатили услугу.

По данным канала, в коллектор могли спуститься две группы по 12 человек, не считая гидов, однако на данный момент известно только об одной группе из пяти человек вместе с экскурсоводом. Отмечается, что подобные экскурсии во время дождя отменяются, а вести поиски пропавших сложно.

Во-первых, часть коммуникаций выходят на режимные объекты и просто так попасть туда спасателям нельзя. Во-вторых, пропавших могло смыть в сторону Московского канала — и тогда район их поисков сильно расширяется, — говорится в сообщении.

Экскурсионная группа отправилась в подземный коллектор в районе Неглинки 20 августа. По предварительным данным, в экскурсии участвовали руководитель PR-службы компании «Ланит» Дмитрий Маркушкин, его несовершеннолетняя дочь и 18-летний родственник с подругой. По коллектору их вел гид. После ливня связь с ними пропала, родственники обратились в полицию. Спасатели уже достали из Москвы-реки тела трех человек.

После трагедии в столице приостановили экскурсии по подземным коллекторам.