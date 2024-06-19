Baza: московского рэпера задержали за избиение двух человек Baza: рэпер Молодой Калуга был задержан за избиение двух человек у бара в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что рэпер Молодой Калуга (настоящее имя — Михаил Калугин) был задержан за избиение двух человек у ночного клуба в Москве. По его данным, это произошло еще в ночь на 15 июня, тогда у 26-летнего музыканта произошел конфликт с 20-летним посетителем бара «Вайб» на Бутырской улице.

Канал выяснил, что Калугин почти сразу пустил в ход кулаки, а когда за пострадавшего вступился другой парень, тогда рэпер избил и его. Baza пишет, что музыканта задержали на месте, позже на него написал заявление другой 23-летний избитый, в травмпункте ему поставили диагноз «ушибленная рана лица».

Как стало известно каналу, против рэпера возбудили административное дело за мелкое хулиганство, после чего его отпустили из отдела. Однако канал отмечает, что полицейские проводят дополнительную проверку и рэпер может подпасть под уголовную статью.

Ранее Telegram-канал Kras Mash сообщил, что популярный рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) поругался с сотрудниками Госавтоинспекции в Красноярске. По данным канала, он оказался в пробке на выезде с острова Татышев, где проходил VK Fest.

Автомобиль артиста не пропустили, и тогда он вступил в конфликт с ГАИ, однако другие подробности неизвестны. Согласно информации канала, Баста после стычки с сотрудниками Госавтоинспекции решил пойти пешком по Октябрьскому мосту, где его в толпе засняли поклонники.