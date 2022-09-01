Baza: Маганов мог случайно выпасть из балкона палаты ЦКБ во время курения Погибший ранее председатель совета директоров Равиль Маганов мог выпасть из балкона палаты

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Равиль Маганов

Председатель совета директоров ПАО ЛУКОЙЛ Равиль Маганов мог выпасть из больничной палаты Центральной клинической больницы (ЦКБ) на улице Маршала Тимошенко в Москве, сообщает Telegram-канал Baza. По версии источника, в палате был балкон, который не предназначался для выхода, а на окне была найдена пачка сигарет.

Отмечается, что Маганов выпал со стороны фасада главного корпуса ЦКБ, находящемся на ремонте и временно не оборудованном камерами видеонаблюдения. При этом с той стороны есть балконы, которые не предназначены для пациентов.

В ЦКБ Маганов проходил плановое обследование из-за давних проблем с сердцем. В соседней палате находилась его супруга. Предсмертных записок нефтяник не оставлял.

О смерти Маганова стало известно 1 сентября. Его тело обнаружили под окнами ЦКБ. Предполагалось, что он покончил с собой. Председателю совета директоров ЛУКОЙЛа было 68 лет. После инцидента СКР начал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение — возбуждать уголовное дело или вынести постановление об отказе в этом.

Ранее на официальном сайте компании ЛУКОЙЛ появилось сообщение о том, что Равиль Маганов скончался после тяжелой болезни. Руководство выразило соболезнование семье погибшего.