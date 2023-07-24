Baza: электричка загорелась на станции Подсолнечная в Подмосковье

Фото: Petrov Sergey/NEWS.ru

Электропоезд, который следовал из Москвы в Тверь, загорелся на станции Подсолнечная в Подмосковье, сообщает Telegram-канал Baza. По информации очевидцев, пожар в электричке начался в районе 21:00 в одном из вагонов, когда состав отходил от остановки.

По предварительным данным, все пассажиры электрички успели эвакуироваться, пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы. Очевидцы публикуют в Сети кадры с места пожара.

В настоящее время горят два вагона электропоезда. Как пишет Baza, возможной причиной возгорания стал обрыв проводов.

Ранее в одном из автоцентров в центральном районе Кургана на улице Бурова-Петрова случился крупный пожар, который затронул площадь, равную одной тысячи квадратных метров. Сообщение о пожаре на пульт экстренных служб поступило в районе 01:30 по местному времени. По информации сотрудников МЧС по региону, в результате инцидента несколько автомобилей были повреждены, дли ликвидации горения было привлечено 48 человек личного состава и 13 единиц специальной техники.