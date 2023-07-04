Baza: дрон-камикадзе атаковал военную базу в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Недалеко от Новой Москвы сбили несколько беспилотников, сообщили ТАСС в экстренных службах. Еще один БПЛА уничтожили средствами радиоэлектронной борьбы в небе над Калужской областью. По данным Telegram-канал Baza, один из дронов-камикадзе атаковал военную базу в Подмосковье. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По предварительным данным, три беспилотника в разное время направлялись в сторону Москвы. Средствами РЭБ два из них подавлены в Новой Москве, один — в Калужской области, — сообщил собеседник агентства.

По данным Baza, военная часть в подмосковной Кубинке была атакована около 04:00 с помощью беспилотника, в результате взрыва жертв и пострадавших нет.

При этом Telegram-канала «112» сообщает, что беспилотник упал на гараж в деревне Кривошеино в Новой Москве, после чего начался сильный пожар.

Ранее житель Москвы обнаружил висящий на дереве беспилотник. Мужчина самостоятельно снял устройство с веток, положил в пакет и вызвал полицию.

До этого сообщалось, что в заброшенном коллекторе, расположенном в паре километров от аэропорта Шереметьево, нашли спрятанный беспилотник. Его случайно обнаружил работавший в поле тракторист. Аппарат был оборудован двумя камерами: визуальной и тепловизионной, боезаряда в БПЛА не было. Такая модель устройства стоит от 0,5 до 1 млн рублей.