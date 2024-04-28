Baza: блогер Асхаб Тамаев попал в аварию в Москве

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Telegram-канал Baza сообщил, что недалеко от Москва-Сити блогер Асхаб Тамаев на новой BMW M5 столкнулся с другим автомобилем той же марки. Канал утверждает, что удар был очень силен.

Удар был такой силы, что в автомобилях сработали подушки безопасности. По словам самого Тамаева, сейчас с ним все хорошо, — говорится в публикации.

Telegram-канал SHOT проинформировал, что машина стоила почти 40 млн рублей. Тамаев, по данным канала, заявил, что за рулем автомобиля был не он, а некий парковщик. Блогер сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что с ним ничего не случилось и все нормально. Он также пообещал позже рассказать свою версию случившегося.

В Москве Mercedes GLE 300 врезался в столб на Патриарших прудах, писал ранее Telegram-канал Mash. На кадрах с места аварии видно, что у автомобиля повреждена передняя часть, а мачта освещения лежит на земле. После ДТП компания молодых людей покинула автомобиль и стала фотографироваться. Один из них забрался на капот машины и позировал перед камерой, сидя на корточках. По утверждениям Mash, впоследствии молодые люди скрылись с места аварии.

Также сообщалось, что в пригороде Южно-Сахалинска автомобиль Mitsubishi влетел на кладбище и протаранил могилы. Свидетели происшествия рассказали, что водитель машины был без одежды и вел себя неадекватно. Они предположили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.