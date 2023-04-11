Baza: «агенты СБУ» пытались завербовать белоруса в ресторане в Москве

Фото: СБУ

Электромонтажника из Белоруссии в Москве в ресторане быстрого питания «Вкусно — и точка» пытались завербовать агенты, по их же словам, украинской спецслужбы, пишет Telegram-канал Baza. По рассказу мужчины, сначала к нему за столик подсел незнакомец, который назвал его по имени-отчеству и представился сотрудником СБУ. Он предложил 46-летнему белорусу сотрудничество, а когда тот отказался, к столику подошли еще несколько неизвестных.

Первый незнакомец, подсевший к электромонтажнику Виктору в ресторане, сообщил ему, что знает, чем и как он живет. Вскоре мужчина понял, что дело идет не к добру, и отпросился в туалет, после чего выбежал из ресторана на улицу.

О своей встрече с незнакомцами в ресторане мужчина заявил в полицию. Обстоятельства выясняются.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве мужчина пытался установить GPS-передатчик на машину бывшей жены украинского хоккеиста Алексея Лазаренко. Столичная полиция проводит проверку по данному факту.

Директор ФСБ Александр Бортников сегодня заявил, что спецслужбы Украины на фоне проведения спецоперации начали агрессивно вовлекать российскую молодежь в диверсионную и террористическую деятельность. По его словам, с февраля 2022 года в России предотвратили 118 преступлений террористической направленности, исполнителями которых являлись молодые люди и подростки.