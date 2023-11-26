Бастрыкину доложат о деле избитого мигрантами пенсионера в Подмосковье Бастрыкин потребовал доклад о деле избитого мигрантами пенсионера в Щелково

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об избиении пенсионера в подмосковном Щелкино, сообщила пресс-служба СК РФ. Там отметили, что поручение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Председатель СК России поручил руководителю ГСУ по Московской области Старикову А.Ю. представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — рассказали в ведомстве.

Ранее два уроженца Средней Азии остановили в Щелково автомобиль, за рулем которого был 76-летний житель Подмосковья. Мужчины залезли в салон и потребовали отвезти их в другой микрорайон. Услышав отказ, злоумышленники избили пожилого человека.

До этого в Москве мигрант напал на 18-летнюю девушку. Она гуляла с собакой около дома на улице Академика Комарова, когда к ней на велосипеде подъехал 30-летний мужчина. После неудачной попытки познакомиться он забежал за москвичкой в подъезд. В этот момент домой возвращался сосед пострадавшей, услышав крики, он бросился на помощь, благодаря чему злоумышленника удалось остановить и передать в руки полицейских.