Бастрыкин взял на контроль расследование поножовщины барберов и охранников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под свой контроль дело о поножовщине в московском торговом центре, передает пресс-служба СКР. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и об умышленном причинении вреда здоровью. Инцидент произошел 10 декабря в ТЦ на северо-западе Москвы. Между сотрудниками барбершопа и охранниками произошла словесная перепалка, которая переросла в драку и поножовщину. Один из потерпевших госпитализирован.

10 декабря 2023 года один из подозреваемых, находясь в торгово-развлекательном центре на северо-западе Москвы, в ходе внезапно возникшего конфликта нанес удары ножом двум ранее знакомым мужчинам. Второй фигурант нанес одному из потерпевших удары рукой. Один потерпевший доставлен в столичную больницу, где ему оказывается медицинская помощь, — сообщили в СКР.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский пояснил, что нож не является штатным оружием охранника торгового центра. Охранникам, применившим холодное оружие, грозит уголовная статья с реальным сроком, отметил он. По словам юриста, закон о частной детективной и охранной деятельности позволяет охранникам применять оружие для отражения группового или вооруженного нападения. Камеры не зафиксировали это обстоятельство.