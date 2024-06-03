Бастрыкин потребовал доклад об избиении мальчика в Красногорске

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования избиения 11-летнего мальчика в подмосковном Красногорске, передает пресс-служба ведомства. В отношении мужчины, который нанес ребенку удары, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ).

Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Александру Яковлеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сообщила пресс-служба.

Ранее в селе Пасегово Кировской области мужчина взял чужого ребенка за волосы и ударил головой о карусель. Позже мужчина нанес удар еще одному мальчику на детской площадке. Позже он извинился перед матерью мальчика и предложил договориться о компенсации, однако она настояла на судебном разбирательстве. Также родители одного из пострадавших детей обратились в полицию с заявлением.

До этого в Люберцах пьяный мужчина беспричинно избил девятилетнюю девочку, возвращавшуюся из школы с одноклассниками. Мужчина шел навстречу детям, ругался матом и бил припаркованные автомобили. Когда он подошел к ним, то с силой ударил девочку рукой по голове и носу, сбив ее с ног. Ребенка отвезли в травмпункт.