Бастрыкин поручил возбудить дело после высадки бойца СВО из самолета Следком возбудит уголовное дело из-за снятия с авиарейса раненого участника СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как участника СВО сняли с авиарейса в Москве, сообщила пресс-служба ведомства. В СК отметили, что бойца высадили самолета из-за подозрения в курении, однако эта информация не нашла подтверждения.

Главой ведомства поручено возбудить уголовное дело по факту нарушения прав участника СВО, которого сняли с авиарейса в городе Москве, — указали в СК.

В ведомстве отметили, что боец возвращался домой после лечения от полученного на передовой ранения. По информации СК, сотрудники авиакомпании решили, что мужчина закурил на борту самолета. Однако, добавили следователи, датчики дыма не сработали, а других фактов, которые подтвердили бы заявления работников компании, нет.

Сам участник инцидента опроверг обвинения в курении на борту самолета. Боец объяснил, что табаком пропахла его одежда, потому что он заядлый курильщик. Мужчина сел в самолет в Москве и решил пойти в туалет, но бортпроводница почувствовала запах табака и сообщила об этом командиру. Все закончилось вызовом полиции и высадкой ветерана с рейса.

В то же время ни дыма, ни окурка в уборной никто не нашел. Датчики дыма также не сработали, а сигареты лежали не в кармане, а в сумке.