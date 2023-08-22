Балконные рамы вырвало взрывом: фото с места удара БПЛА в Красногорске

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Обстановка на месте падения беспилотника. По данным Минобороны РФ, ПВО сбили два ударных БПЛА: один в районе Красногорска, другой в районе Часцов

В ночь на 22 августа была пресечена попытка очередного удара боевыми беспилотниками, дроны были перехвачены ПВО и потерпели крушение в Московской области. Один упал в Часцах в Одинцовском районе, другой рухнул на многоэтажку в Красногорске в Павшинской пойме.

По предварительным данным, взрывом БПЛА вырвал две балконные рамы в многоквартирном доме. Повреждения также получили автомобили, припаркованные во дворе. Обломки дрона разлетелись по территории. Пострадавший дом находится в нескольких сотнях метров от здания правительства Московской области.

По данным Минобороны, два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами РЭБ над Брянской областью.

«Основное внимание всех оперативных служб приковано к инциденту в Красногорске. Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет», — уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Момент поражения дрона ПВО попал на видео.

Глава Красногорска и экстренные службы работают на месте падения БПЛА. Проводится подомовый обход.

Фото последствий взрыва беспилотника в Красногорске — в галерее NEWS.ru.