В ночь на 22 августа была пресечена попытка очередного удара боевыми беспилотниками, дроны были перехвачены ПВО и потерпели крушение в Московской области. Один упал в Часцах в Одинцовском районе, другой рухнул на многоэтажку в Красногорске в Павшинской пойме.
По предварительным данным, взрывом БПЛА вырвал две балконные рамы в многоквартирном доме. Повреждения также получили автомобили, припаркованные во дворе. Обломки дрона разлетелись по территории. Пострадавший дом находится в нескольких сотнях метров от здания правительства Московской области.
По данным Минобороны, два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами РЭБ над Брянской областью.
«Основное внимание всех оперативных служб приковано к инциденту в Красногорске. Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет», — уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Момент поражения дрона ПВО попал на видео.
Глава Красногорска и экстренные службы работают на месте падения БПЛА. Проводится подомовый обход.
Фото последствий взрыва беспилотника в Красногорске — в галерее NEWS.ru.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Обстановка на месте падения беспилотника. По данным Минобороны РФ, ПВО сбили два ударных БПЛА: один в районе Красногорска, другой в районе Часцов
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Обстановка на месте падения беспилотника. По данным Минобороны РФ, силы ПВО сбили два ударных БПЛА: один в районе Красногорска, другой в районе Часцов
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Обстановка на месте падения беспилотника. По данным Минобороны РФ, ПВО сбили два ударных БПЛА: один в районе Красногорска, другой в районе Часцов
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Обстановка на месте падения беспилотника. По данным Минобороны РФ, ПВО сбили два ударных БПЛА: один в районе Красногорска, другой в районе Часцов
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Обстановка на месте падения беспилотника. По данным Минобороны РФ, ПВО сбили два ударных БПЛА: один в районе Красногорска, другой в районе Часцов
Фото: t.me/vorobiev_live
Обстановка на месте падения беспилотника. По данным Минобороны РФ, ПВО сбили два ударных БПЛА: один в районе Красногорска, другой в районе Часцов
Фото: t.me/vorobiev_live
Обстановка на месте падения беспилотника. По данным Минобороны РФ, ПВО сбили два ударных БПЛА: один в районе Красногорска, другой в районе Часцов