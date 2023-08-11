«Аж пол вибрировал»: очевидец о взрыве беспилотника в Москве Очевидец: при взрыве БПЛА на Карамышевской набережной завибрировали окна и пол

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Житель одного из домов на улице Народного ополчения Вячеслав Туков рассказал NEWS.ru, что во время взрыва в доме завибрировал пол и задрожали окна. Супруга мужчины успела заснять дым — черный стоп виднелся в районе 67-й городской больницы.

Услышали только взрыв около 11 часов. Очень мощный, аж пол вибрировал и окна дрожали. Жена успела заснять только дым, у 67-й больницы, - рассказал Туков.

При этом в московской ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова опровергли в беседе с NEWS.ru сообщения в СМИ о падении на территории лечебного учреждения, предположительно, обломков БПЛА, вероятно замеченного 10 августа в столице. В ГКБ подчеркнули, что слышали хлопок, но разрушений в здании нет.

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщил, что в районе Карамышевской набережной произошел взрыв. По информации журналистов, сейчас туда направляются экстренные службы.

Информации о пострадавших не поступало. Telegram-канал SHOT пишет, что в районе Москва-реки упал БПЛА. По его данным, взрыв слышали в районе гидроузла. Telegram-канал Mash пишет, что ЧП произошло в районе Живописного Моста на проспекте Маршала Жукова.