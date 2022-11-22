Автонаезд на полицейского на юге Москвы попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве автомобилист наехал на сотрудника ГИБДД после просьбы предъявить документы, сообщил в беседе с «Мослентой» представитель Главного управления МВД по столице. Он уточнил, что после происшествия преступник скрылся с места преступления. Очевидцы засняли момент наезда на видео и опубликовали в Сети.

Инцидент произошел утром 22 ноября в поселении Вороновское на юге Москвы. Водитель автомобиля Honda Accord проехал на красный сигнал светофора, после чего его остановили сотрудники ГИБДД. В то время, пока с ними общался отец водителя, тот резко дал газу и совершил наезд на одного из гаишников. Позднее у него диагностировали ушиб и растяжение связок голеностопа.

21 ноября предварительно установлено, что около 9:20 в ТиНАО сотрудниками ГИБДД была остановлена машина Honda, водитель которой проехал на запрещающий сигнал светофора. На просьбу инспектора ГИБДД предъявить документы водитель резко начал движение, наехав на полицейского, после чего скрылся с места происшествия, — говорится в сообщении ведомства.

Как утверждают авторы Telegram-канала SHOT, машину вскоре нашли неподалеку от места происшествия вместе с отцом водителя. Авторы утверждают, что он был задержан сотрудниками полиции, местоположение его сына до сих пор неизвестно. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

Накануне в Сети появилось видео с моментом наезда бетономешалки на 10-летнюю девочку в столичном районе Солнцево. На кадрах видно, как школьница пытается быстро перебежать дорогу на пешеходном переходе, но не успевает и попадает под колеса большегруза. В результате произошедшего она скончалась на месте.

Инцидент произошел утром 21 ноября на Родниковой улице на юго-западе Москвы. По словам водителя КамАЗа, на участке трассы не работал светофор и он не заметил перебегавшую дорогу девочку. Как уточняет MK.RU, она училась в третьем классе и была единственным ребенком в семье.