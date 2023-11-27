Автомобиль зажало между двумя фурами в восточной части МКАД

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Легковой автомобиль зажало между двумя грузовиками на внешней стороне шестого километра МКАД, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы. На месте происшествия работают оперативные службы города. Информации о погибших или пострадавших в результате инцидента нет.

На внешней стороне шестого километра МКАД столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

На опубликованных департаментом кадрах видно, как легковую машину зажало между среднетоннажным фургоном и большегрузной фурой. Из-за аварии движение на данном участке МКАД было затруднено. В настоящее время автомобили едут лишь по трем полосам из пяти.

Ранее в Рязанской области три грузовых автомобиля попали в ДТП на трассе М-5 «Урал». По данным регионального управления ГИБДД, в результате происшествия пострадали два человека, им понадобилась помощь врачей. На месте аварии временно было организовано реверсивное движение. По факту случившегося проводится проверка.