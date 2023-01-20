Автомобиль въехал в фасад здания на Тургеневской площади в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобиль врезался в фасад здания на Тургеневской площади в Москве, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. На опубликованных кадрах можно увидеть, как водитель автомобиля, который совершал поворот на перекрестную улицу, не справился с управлением и врезался в здание. В ведомстве добавили, что данные о пострадавших уточняются.

На Тургеневской площади в районе дома № 2 автомобиль въехал в фасад здания. На месте работают оперативные службы, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Ранее в Волгоградской области фура столкнулась с автобусом, выехав на полосу встречного движения. В результате ДТП пострадали девять человек, среди них девочка четырех лет.

11 января в результате аварии с участием самосвала и автобуса в Краснодарском крае пострадали семь человек. По данным СМИ, водитель автобуса скончался на месте. Остальные шестеро пострадавших были госпитализированы. Отмечалось, что виновником аварии был водитель КамАЗа: он на скорости проехал на красный свет, не пропустив вперед маршрутный автобус ПАЗ.