Автомобиль столкнулся с тремя лосями на МКАД ДТП с участием автомобиля и трех лосей произошло на внутренней стороне 32-го км МКАД

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Автомобиль столкнулся с тремя лося на внутренней стороне 32-го километра МКАД. В результате аварии движение на данном участке дороги затруднено. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

На внутренней стороне 32-го километра МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и трех особей животных (лоси). На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в горах Кабардино-Балкарии машина Mercedes-Benz с людьми упала с обрыва и загорелась. ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением. В аварии погибли три человека.

Кроме того, по меньшей мере 15 человек стали жертвами ДТП на юге Канады. В районе города Карберри в провинции Манитоба столкнулись фура и микроавтобус для перевозки инвалидов. В микроавтобусе находились пожилые люди, которые ехали в казино, расположенное в 15 километрах от места ДТП.

Также не менее десяти человек погибли в результате аварии автобуса на юго-востоке Австралии. Еще 11 пассажиров получили ранения разной степени тяжести.