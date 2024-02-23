Автомобиль протаранил полицейскую машину в Москве Четыре человека пострадали в ДТП со служебной машиной в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Четыре человека пострадали в ДТП с участием полицейской машины в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России. Авария произошла на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

В результате аварии пострадали четыре человека, которым понадобилась медицинская помощь, — рассказали в ГУ МВД.

Telegram-канал РЕН ТВ опубликовал видео с места аварии. На кадрах видно, что в служебный автомобиль на полном ходу врезалась другая машина.

21 февраля автомобиль Peugeot Partner с находящимся внутри ребенком упал с моста на 19-м километре Московской кольцевой автодороги. ДТП произошло в районе автомобильного вокзала «Южные ворота». Ни водитель, ни 10-летний пассажир не пострадали в результате падения машины.

До этого четыре человека погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Карелии. Еще три человека пострадали, в том числе двое детей. В региональном МВД уточняли, что инцидент произошел в районе поселка Матросы, там столкнулись автомобили Volvo и Great Wall.

Также массовое ДТП произошло при въезде на дамбу возле порта Бронка, по направлению в сторону Кронштадта. Там столкнулись по меньшей мере семь автомобилей, один человек погиб.