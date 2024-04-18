Москвича зарезали после конфликта на парковке: что случилось, где убийца

Фото: t.me/moscowproc

В Москве вечером 17 апреля 22-летний владелец иномарки Toyota Camry нанес смертельное ранение ножом 24-летнему местному жителю. Последний сделал подозреваемому замечание об автомобиле, припаркованном на пешеходном подступе к подъездной двери. Подробности читайте в материале NEWS.ru.

Из-за чего произошел конфликт

Подозреваемый долгое время досаждал жителям многоэтажки на улице Краснодарской. В день убийства один из местных жителей сделал замечание владельцу авто, что тот ставит машину прямо перед пешеходной зоной на выходе из подъезда.

На видео водитель реагирует на возмущения гражданина молчанием. Только лишь спрашивает у жильца, его ли мотоцикл припаркован у бордюра.

Позже на месте оказался владелец мотоцикла. Между мотоциклистом и автомобилистом произошла потасовка, в ходе которой подозреваемый достал нож и пырнул москвича в живот.

Момент нападения попал на камеру внешнего видеонаблюдения, установленную на двери подъезда дома.

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Сначала раненый самостоятельно пытался подняться на ноги, но спустя несколько секунд упал на асфальт без чувств. Рядом с ним была его невеста, которая кричала и требовала вызвать скорую помощь. Позже мотоциклист скончался в больнице.

Что известно о подозреваемом

По данным MK.RU, мужчина, который нанес москвичу смертельный удар ножом, прибыл в столицу из Азербайджана. По данным издания, его зовут Шахим Аббасов, ему 22 года, в России он находится нелегально. Здесь же живут его отец и брат. Следственный комитет подтвердил, что правоохранители установили личность подозреваемого. Сейчас его ищут. На Краснодарской улице у него имеется квартира, которую отец купил в ипотеку, пишет Telegram-канал Mash.

Источник NEWS.ru подтверждал, что за Аббасовым давно укрепилась дурная слава в подъезде. Один из жильцов предположил, что у мужчины могут быть «покровители», которые позволяют ему так грубо нарушать ПДД.

«Заочно знаком с этим южанином. Дело в том, что в нашем доме живут его отец и брат, и так ставит машину он уже далеко не первый раз. Ему пытались делать замечания, но нас только посылали. Эта семейка вообще чувствует себя очень вальяжно, особенно если ходят толпой. О вчерашнем событии узнал из соцсетей, сам не видел. Только позже видел, как приезжала полиция, оцепили территорию. Видел еще информацию, что нападавший находился в стране нелегально. Все соседи на 100% уверены, что его родственники после случившегося с ним общались и сейчас просто его укрывают где-то», — рассказал источник.

Также в розыске, по данным MK.RU, автомобиль марки BMV, на котором подозреваемый скрылся с места преступления. Его номер: У 500 РХ 777. С владельцем холодного оружия на месте были еще два человека, которые с ним уехали на этом авто.

По данным Mash, Аббасов вместе с братом скрылся на ВАЗ-2107 серого цвета. Затем, вероятно, они пересели на черную BMW пятой серии.

Что известно об убитом

По данным MK.RU, жертвой автохама стал 25-летний мотоциклист Кирилл Ковалев. В злополучный день он оказался у дома на улице Краснодарской, чтобы встретиться со своей невестой.

Известно, что молодой человек давно занимается мототриалом и страйкболом, но с недавних пор больше времени посвящал работе. В последний год Ковалев перестал увлекаться съемками и страйкболом. Он устроился системным администратором в фирму своего знакомого и был вполне доволен и работой, и зарплатой.

В 2010-х — начале 2020-х годов Ковалев снимался в батальных сценах к различным телепроектам, в том числе в массовке одного из эпизодов сериала «След».

Мать погибшего в разговоре с Telegram-каналом SHOT сказала, что лично хотела бы разрезать на кусочки тех, кто убил ее сына. Она также сообщила, что грядущим летом молодой человек хотел сделать предложение своей девушке на отдыхе в Крыму.

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