Автобус с пассажирами снес столб и наехал на легковушку в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский автобус снес столб и наехал на припаркованный легковой автомобиль на северо-востоке Москвы, сообщила Госавтоинспекция столицы. В результате аварии пострадали два человека. ДТП произошло на Анадырском проезде.

На Анадырском проезде в районе дома 67 водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения с последующим наездом на стоящее транспортное средство, — сказано в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе столичного департамента транспорта, пострадавшим пассажирам автобуса оказывают необходимую медицинскую помощь. Перед выходом на линию водитель автобуса проходил медосмотр в установленном порядке и был допущен к управлению транспортным средством. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее в подмосковном Дмитрове водитель автобуса протаранил здание автовокзала. В момент аварии пассажиров в транспорте не было. На опубликованных в Сети кадрах видно, как автобус врезался в стену, но не пробил ее. В результате ДТП у транспортного средства были выбиты окна со стороны водителя. Пострадавших нет.