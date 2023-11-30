Австралийский сервис для фрилансеров оштрафовали в России Суд в Москве оштрафовал на 3 млн рублей компанию Freelancer International

Мировой суд Москвы оштрафовал австралийскую компанию Freelancer International на 3 млн рублей за повторный отказ локализовать персональные данные российских пользователей в РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Решение вынесено по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ.

Компания Freelancer International признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей, — сказали в суде.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей за отказ удалить с YouTube признанные фейками материалы про специальную военную операцию. Речь идет о роликах, в которых содержалась недостоверная информация о ВС РФ, мобилизации и применении ядерного оружия. 14 ноября суд также оштрафовал Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные россиян в России.

В конце октября суд предупреждал, что Google в России грозит новый штраф в размере 10% выручки за повторный отказ удалить запрещенные данные. До этого Роскомнадзор составил протокол в отношении Telegram, Google и американской IT-компании Akamai Technologies из-за публикации недостоверной информации, связанной со специальной военной операцией.