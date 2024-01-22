Австралийцу грозит семь лет тюрьмы из-за привезенных в Москву часов «Осторожно, Москва»: в Домодедово задержали австралийца с часами за 8 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Австралии задержали в московском аэропорту Домодедово из-за часов за 8 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его информации, иностранцу может грозить до семи лет лишения свободы за контрабанду стратегически важных ресурсов и товаров.

Как передает канал, 37-летний пассажир, в вещах которого обнаружили незадекларированные часы Audemars Piguet из розового золота и кожи аллигатора, летел из Дубая. По словам мужчины, он не знал о необходимости декларирования дорогого изделия. Как пояснили в ФТС России, общий объем неуплаченных таможенных платежей превысил 2 млн рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 40-летнюю россиянку из-за привезенной из Перу шоколадки с листом коки, который используется для изготовления наркотических веществ. Женщину остановили в аэропорту Пулково. После проведенной экспертизы выяснилось, что в упаковке изделия находилось 0,0875 грамма коки. Задержанной может грозить до семи лет лишения свободы.

Белорусские таможенники ранее не дали россиянину вывезти в Литву раритетный автомобиль. Мужчина пытался без необходимых документов доставить в Прибалтику машину ЗИС-110 1947 года выпуска. Транспортные средства, произведенные до 1 января 1951 года, относятся к категории культурных ценностей.