Аварию с погибшими на Зубовском бульваре назвали постановкой Бабушка пострадавшей в ДТП на Зубовском бульваре предположила, что авария постановочная

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Последствия ДТП на Зубовской площади в центре Москвы

Авария на Зубовском бульваре в Москве могла быть постановочной, так как автомобиль был «левый, без номеров», считает бабушка пострадавшей в ДТП 18-летней девушки. Она уточнила, что не знает часть друзей внучки, которые находились в автомобиле в момент аварии, передает «360».

Часть друзей мы не знаем. Что-то подозрительно это все, что машина какая-то левая, без номеров. Такое чувство, что все это сделано специально. Может быть, для кого-то. Ну почему машина без номеров была? — высказалась пенсионерка.

Она уточнила, что 23 июня девушка праздновала свое 18-летие дома в компании друзей. Пенсионерка выразила удивление из-за того, что ее внучка отмечала праздник с подругами, а в автомобиле оказались в том числе и юноши.

Внучка сейчас лежит в больнице в состоянии средней тяжести. Она, по-моему, в сознании, — добавила собеседница.

Ранее старший тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев вытащил шесть человек из горящего автомобиля. Инцидент произошёл утром 24 июня. Mercedes на большой скорости врезался в стену здания на Зубовском бульваре и загорелся. По данным прокуратуры, два человека погибли, шестеро госпитализированы.