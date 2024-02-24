Авария с участием 12 машин произошла в Москве 360tv: 12 машин столкнулись на СВХ в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве на Северо-Восточной хорде столкнулись 12 автомобилей, передает 360tv со ссылкой на источник. По данным телеканала, авария произошла в районе Печорской улицы, о пострадавших информации нет.

Ранее один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы. Также есть пострадавший, его госпитализировали. ЧП произошло на Смоленском бульваре, автомобиль каршеринга врезался в дорожный разделитель. Отмечается, что на месте столкновения разлилось топливо.

До этого лобовое столкновение легкового автомобиля Hyundai Getz и грузовика Hyundai Porter произошло на улице Космонавта Волкова в Москве. Telegram-канал «360» написал о гибели одного человека, получили травмы еще двое.

23 февраля четыре человека пострадали в ДТП с участием полицейской машины в Москве. Авария произошла на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Появилось видео с места аварии. На кадрах видно, что в служебный автомобиль на полном ходу врезалась другая машина.

В январе четыре человека погибли в результате аварии с участием двух легковых автомобилей в Карелии. Еще три человека пострадали, в том числе двое детей. В региональном МВД уточнили, что инцидент произошел в районе поселка Матросы.