Авария привела к затруднению движения на МКАД На внутренней стороне 93-го км МКАД движение затруднено из-за аварии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На внутренней стороне 93-го километра МКАД движение затруднено по причине ДТП, сообщили в департаменте транспорта Москвы. По имеющимся данным, перед развязкой с Ярославским шоссе столкнулись несколько автомобилей.

На внутренней стороне 93-го километра МКАД, перед развязкой с Ярославским шоссе, столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

В свою очередь в столичном ГИБДД сообщили о гибели человека на внутренней стороне 93-го километра МКАД. По данным ведомства, женщина переходила проезжую часть в неположенном месте и на нее наехал легковой автомобиль. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее ДТП с участием 11 автомобилей произошло на Новорижском шоссе в Москве. На месте происшествия работали сотрудники полиции и эвакуаторы. На кадрах, снятых на месте, видно, что многие автомобили получили значительные повреждения. По мнению одной из участниц массового ДТП, причиной происшествия мог стать лед на дороге.