Атмосферное давление в Москве понизилось до экстремальных значений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Атмосферное давление в Москве сильно понизилось, приблизившись к рекордным значениям, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС. Он добавил, что всю предновогоднюю неделю давление будет оставаться низким, поэтому погода будет «мрачноватая».

Давление понизилось до экстремальных значений, почти рекордных. Рекорд был установлен в 1971 году и составил 723,8 миллиметра ртутного столба, а сегодня оно опустилось до 723 миллиметров ртутного столба, — сказал он.

Ранее Вильфанд заявил, что в канун католического Рождества, 25 декабря, в Москве ожидается умеренно холодная, но мягкая погода с небольшими отрицательными температурами. Он отметил, что хоть температура и опустится ниже нуля, резкого похолодания не будет.

Ранее на центральную часть России обрушился циклон «Ваня», который принес в столичный регион сильные снегопады. В Москве высота сугробов для 17 декабря достигла исторического максимума: высота снежного покрова зафиксирована на уровне 38 см. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, предыдущее достижение принадлежало 1941 году, когда в эту дату высота сугробов составляла 36 см.