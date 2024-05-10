Атака ВСУ на Москву ночью 10 мая: есть ли жертвы, раненые или разрушения

Фото: МО РФ

Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Что известно о попытке удара ВСУ по столице в ночь на 10 мая?

Что известно об атаке беспилотников на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Подольске был сбит беспилотник, который летел в сторону Москвы. По его словам, на месте падения обломков БПЛА разрушений и пострадавших нет.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — отметил градоначальник.

В пресс-службе Минобороны РФ также подтвердили, что в ночь на 10 мая средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Московской областью. Атаки со стороны Вооруженных сил Украины были предприняты в ночное время, уточнили в ведомстве.

Какие еще регионы атаковали ВСУ в ночь на 10 мая

Помимо Московской области, средства противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники над Брянской и Белгородской областями. По данным Минобороны РФ, всего было сбито пять БПЛА.

«Дежурными средствами ПВО было уничтожено пять украинских БПЛА, из которых три — над территорией Брянской области, один — над территорией Московской области и один — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе было уничтожено три беспилотника самолетного типа над Трубчевским районом.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Позднее в Минобороны уточнили, что в регионе были уничтожены два реактивных снаряда. Отмечается, что это произошло примерно в 09:30 мск.

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Также губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что на территории предприятия в Дзержинском районе ночью произошел пожар в результате падения беспилотника. По его словам, возгорание было ликвидировано оперслужбами.

«После сброса взрывных устройств с коптеров и атаки дронами-камикадзе загорелись три дома. Никто из жителей не пострадал. Возгорания ликвидированы силами пожарных расчетов и добровольной пожарной дружины», — отметил градоначальник.

Когда еще ВСУ пытались атаковать Москву

Последний раз дроны, направлявшиеся к столице, сбивали 17 марта. Тогда Сергей Собянин сообщал о пяти БПЛА, уничтоженных вблизи Москвы. Три из них были сбиты в Домодедово, по одному — в Раменском и Ступинском городских округах.

Еще один беспилотник был сбит в Раменском 12 марта. Мэр Москвы тогда сообщил об инциденте в своем Telegram-канале и отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы города.

Подольск был ранее атакован беспилотниками 18 января и 22 декабря. На месте падения обломков БПЛА разрушений и пострадавших не было.

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