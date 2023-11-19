Атака ВСУ на Москву 19 ноября: есть ли разрушения и пострадавшие Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили БПЛА в Подмосковье

Фото: МО Украины

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО пресекли в Богородском городском округе Подмосковья атаку беспилотника, направлявшегося к Москве. Что об этом известно, есть ли пострадавшие?

Атака украинского дрона на Москву 19 ноября

Собянин отметил, что минувшей ночью была пресечена попытка атаки беспилотника на российскую столицу.

«Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — сообщил мэр Москвы.

В Минобороны России подтвердили информацию о сбитии дрона, пояснив, что он принадлежал Украине.

«19 ноября в 01:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Богородского городского округа Московской области», — заявили в военном ведомстве.

По данным Telegram-канала SHOT, обломки беспилотника упали на Горьковское шоссе в районе поселка Монино.

«Обломки уничтоженного беспилотника ВСУ упали на Горьковское шоссе в районе поселка Монино. По словам подписчиков SHOT, дорога в том районе сейчас перекрыта, собирается пробка в обе стороны. Предварительно, автомобили и люди не пострадали», — говорится в публикации Telegram-канала SHOT.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда последний раз Москву пытались атаковать БПЛА

14 ноября в Минобороны России рассказали, что системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России успешно уничтожили четыре украинских беспилотника. По данным ведомства, дроны были сбиты в Московской, Тамбовской, Орловской, а также в Брянской областях.

«В течение ночи 14 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

17 сентября Сергей Собянин заявлял, что над Москвой в районе городского округа Истра ПВО сбила беспилотный летающий аппарат.

«Сегодня ночью ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал мэр российской столицы.

Позднее Собянин рассказал, что была пресечена вторая попытка атаки БПЛА на Москву.

«Еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в Раменском районе Московской области. Разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, также нет», — отметил он.

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