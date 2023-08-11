Астроном рассказала, увидят ли москвичи звездопад Персеиды Астроном Рублева: москвичи не увидят звездопад Персеиды из-за погоды

Фото: Srecko Niketic/XinHua/Global Look Press

Из-за погодных условий москвичи не смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды, который ожидается ночью с 11 на 12 августа, заявила научный директор Московского планетария Фаина Рублева. В беседе с «Москвой 24» специалист пояснила, что в больших городах в целом сложно увидеть звездопад из-за наличия фонарей и рекламных объектов. Кроме того, синоптики предсказывают, что ночью будет пасмурно, прогнозируются дожди и грозы, подчеркнула астроном.

В таких больших городах, как Москва, когда практически круглые сутки светятся окна домов, фонари и рекламные объекты, увидеть звездопад Персеиды практически невозможно, — отметила специалист.

По словам астронома, в предстоящую ночь на небе будут вспыхивать до ста метеоров в час. Рублева подчеркнула, что благоприятным фактором является близость Луны к новолунию — в полнолуние небесное тело засвечивало бы небосвод и мешало наблюдению за звездопадом. Желающим увидеть метеорный поток астроном советует уехать подальше от города при благоприятной погоде.

Смотреть надо на северо-восточную сторону неба — именно там находится созвездие Персея, на фоне которого можно наблюдать метеорный поток Персеиды, — предупредила Рублева.

Синоптик Александр Ганьшин ранее рассказал, что увидеть звездопад смогут жители уральских городов — Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и Уфы. Метеорный поток лучше всего будет виден с 12 на 13 августа около полуночи и часа ночи.