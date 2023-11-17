Артемий Лебедев назвал москвичей самыми зажравшимися людьми в мире

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Артемий Лебедев

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» москвичей самыми зажравшимися людьми в мире. Таким образом он объяснил, почему столица России является самым удобным городом для жизни. По его словам, это заслуга самих москвичей.

[Москвичи] являются самыми зажравшимися, самыми требовательными, самыми состоятельными людьми в мире, которые любят хорошо жить, любят много работать и поэтому хотят жить в самом лучшем городе мира, — считает блогер.

Ранее Лебедев назвал куском бронзового говна памятник Петру I в центре Москвы. Он предложил убрать скульптуру Зураба Церетели из столицы и перенести за город. По словам Лебедева, столица не заслужила такого некрасивого памятника.

До этого первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что уровень развития инфраструктуры в Москве позволяет ей рассчитывать на звание креативной столицы мира. В свою очередь Институт территориального планирования «Урбаника» составил рейтинг городов, комфортных и доступных для жизни. Москва поднялась с 52-го сразу на пятое место, уступив Краснодару, Сургуту, Тюмени и Петербургу.