Арестованы шесть фигурантов уголовного дела об убийстве байкера Ковалева

Фото: t.me/moscowcourts

Шохрат Аббасов

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца обвиняемого в убийстве байкера Кирилла Ковалева, сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции столицы в официальном Telegram-канале. Вместе с 21-летним Шахином Аббасовым под арест отправили и других фигурантов дела.

Так, в СИЗО отправили Шохрата Аббасова, который, как выяснилось, был вторым участником нападения на Ковалева. По версии следствия, он матерно ответил на замечание молодого человека, а также по телефону привлек к разрешению конфликта своих родственников. Прибывшие соучастники приняли решение совершить убийство Ковалева, сообщила пресс-служба суда.

Аббасов Шахин НО и Аббасов Шохрат НО нанесли множественные удары в область жизненно важных органов, при этом Аббасов Шахин НО использовал заранее приготовленный нож и нанес Ковалеву несколько ударов , в тот же период Аббасов Шохрат НО продолжал наносить удары потерпевшему, — говорится в публикации.

Как стало известно Telegram-каналу SHOT, в ходе разбирательства выяснилось, что семье убитого продолжают поступать угрозы от родственников и друзей Аббасовых. По данным канала, отец подозреваемого Низами незаконно получил российское гражданство и обращался к родителям Ковалева с предложением «замять» дело деньгами.

В Москве арестованы все шесть фигурантов уголовного дела об убийстве 24-летнего байкера Кирилла Ковалева. Замоскворецкий суд отправил их в СИЗО минимум на два месяца, — сообщил SHOT.

Байкеры, которые приехали поддержать семью погибшего товарища Кирилла Ковалева, проводили обвиняемого в его убийстве Шахина Аббасова в СИЗО под гимн России. Мотоциклисты также троекратно крикнули: «Ура!», их возгласы было слышно в здании суда.

Убийство 25-летнего мотоциклиста Кирилла Ковалева произошло около подъезда жилого дома на улице Краснодарской в Москве вечером 17 апреля. Молодого человека ударил ножом мужчина, которому тот сделал замечание из-за неправильно припаркованного автомобиля. Пострадавший скончался от травм в больнице.