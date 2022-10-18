Арестованный за контакты с иностранным государством россиянин был судим Арестованный за деятельность против безопасности России россиянин Пищулин был уже судим за экстремизм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданин России Павел Пищулин, которого Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО по подозрению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, был ранее судим за экстремизм, сообщает ТАСС. Ему назначили два года условно по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

Пищулин ранее судим по ч. 2 ст. 280 ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете") и ч. 1 ст. 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповедания") УК РФ. Ему было назначено два года условно по первой статье и 180 обязательных часов по второй, — рассказал собеседник агентства.

Как сообщает Telegram-канал «Sota», Пищулин являлся руководителем левопатриотической общественной организации «Всероссийское социальное единство».

Ранее сообщалось, что Пищулину вменяется статья 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией без признаков государственной измены). Если вина будет доказана, ему грозит от трех до восьми лет колонии и штраф.