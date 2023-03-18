Арестованный в Латвии автор русскоязычного YouTube-канала нашелся в Москве Арестованный в Латвии автор русскоязычного YouTube-канала Кирилл Федоров появился в Москве

Фото: Соцсети

Кирилл Федоров

Автор русскоязычного YouTube-канала «История оружия» Кирилл Федоров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявился в Москве. Он недавно был арестован властями Латвии.

Федоров опубликовал видео, где гуляет по ночной столице России, и заявил, что в ближайшее время раскроет подробности своего ареста.

В марте 2022 года Федорова арестовали в Риге по обвинению в сотрудничестве с Россией и госизмене. Однако, после нескольких месяцев следственных действий, он был освобожден под залог.

МИД России высказал возмущение по поводу ареста Федорова, обвиняющего власти Латвии в грубом нарушении прав человека.

Ранее Латвия запретила 35 гражданам России въезд в страну из-за поддержки спецоперации на Украине, сообщает МИД республики на своем сайте. В частности, под ограничения подпaли певцы SHAMAN (Ярослав Дронов), Надежда Бабкина, Александр Маршал и телеведущая Лера Кудрявцева.

Латвийский суд постановил в феврале арестовать активистку Татьяну Андриец, обучающуюся в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ). Она была задержана накануне сотрудниками спецслужб республики. Девушка обвиняется в действиях против Латвии и связях с Telegram-каналом «Антифашисты Прибалтики».