Арестован задушивший таксиста ремнем безопасности москвич

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Кунцевский суд избрал в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве таксиста в Москве, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 января 2023 года, сообщает московская прокуратура в Telegram. Отмечается, что у обвиняемого ранее также были судимости. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 (убийство, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 (разбой) УК РФ.

С учетом позиции Кунцевской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении ранее судимого 33-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 января 2023 года, — указано в сообщении.

Как ранее стало известно, мужчина убил таксиста на Ельнинской улице в Москве из-за пяти тысяч рублей и банковской карты, Ночью 21 ноября преступник сел на заднее сиденье автомобиля такси и задушил водителя ремнем безопасности. Перед этим злоумышленник избил таксиста и связал ему руки пластиковыми хомутами.

Тело 50-летнего водителя такси было найдено ранее в автомобиле во дворе жилого дома улице Ельнинской. Он был задушен. Позднее, подозреваемого в убийстве задержали, при нем обнаружена банковская карта потерпевшего.