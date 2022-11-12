Арестован второй обвиняемый в убийстве подростка в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Преображенский районный суд Москвы отправил под стражу 21-летнего А. Оксенчука — второго обвиняемого по делу об убийстве несовершеннолетнего около озера Святое на востоке Москвы. Он будет находиться в заключении до 16 декабря 2022 года, сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

Обвиняемый выступил против заключения под стражу и попросил судью отправить его под домашний арест.

С учетом позиции прокуратуры Восточного административного округа суд заключил под стражу на срок до 16 декабря 2022 года 21-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве несовершеннолетнего около озера Святое на востоке Москвы, — говорится в сообщении.

Ранее столичная прокуратура сообщила, что двум фигурантам дела о смерти несовершеннолетнего предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Задержанные не признали свою вину. Расследование дела направили под контроль прокуратуры Москвы.

В рамках следственных мероприятий было установлено, что сначала 24-летний и 21-летний мужчины избили 14-летнего подростка. Затем, после продолжительных издевательств заставили его принять наркотическое вещество. У подростка была диагностирована химическая травма и острая интоксикация, осложнившаяся отеком мозга, в результате чего молодой человек скончался.