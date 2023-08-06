Арендатору сгоревшей в Москве Lamborghini пообещали вернуть деньги

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Сгоревший Lamborghini в Хилковом переулке в Москве

Арендатору сгоревшего в Москве спорткара Lamborghini вернут деньги после диагностики, рассказали «Газете.Ru» представители компании Moscow Dream Cars. По их словам, специалистам предстоит выявить неполадки, из-за которых могло возникнуть возгорание.

Ждем независимую экспертизу, гадать пальцем в небо — не очень, наверное. После всех разбирательств вернем обязательно деньги, — рассказали в компании.

Инцидент с автомобилем произошел в Москве в минувшую субботу, 5 августа. Элитный спорткар загорелся в Хилковом переулке, дым от пожара было видно в разных районах российской столицы. По предварительным данным, автомобиль сгорел дотла и не подлежит восстановлению.

Водитель быстро выбежал из окутанной огнем машины и не пострадал. Предполагается, что возгорание возникло в двигателе, находящемся в задней части спорткара. Стоимость машины оценивается в десятки миллионов рублей.

Случай с возгоранием автомобиля также произошел в Московской области 3 августа. В Ступино тягач рухнул на дорогу после того, как в него врезалась «Газель». В результате ДТП оба автомобиля загорелись, пострадали два человека.