Антивоенная надпись появилась на территории госпиталя ФСБ

В Москве в районе Щукино на территории военного госпиталя ФСБ появилась антивоенная надпись, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Вандалы нанесли ее красным баллончиком на заборе. Вскоре ее закрасили работники учреждения.

Антивоенное послание заметили полицейские с утра во время патрулирования территории. Сообщается, что вандалы не попали в объективы камер, поскольку выбрали место, где их не будет по ним видно.

Авторов надписи разыскивает полиция.

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