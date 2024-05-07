Аномальный холод, майский снег в Москве: какая будет погода на День Победы?

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В Москве начался первый майский снегопад, и, несмотря на плюсовые температуры, столичный регион засыпало снегом. Чем объясняется аномальный холод, какая погода будет в Москве на День Победы и в праздничные дни?

Что за аномальный холод пришел в Москву

Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец объяснил в своем Telegram-канале, что резкое похолодание в Центральную Россию принес циклон «Гулла». В результате в ряде районов Подмосковья установился снежный покров толщиной до 2 см.

Главным специалистом «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что синоптики предупреждали о приходе снегопадов.

«Наибольшее количество [снега] выпало в южной половине Центрального района. В Московском регионе до 7 мм выпало в Кашире и Коломне. В Волоколамске лепил снег, количество осадков всего 2 мм, и в 9 утра 7 мая здесь лежало 2 см снега. В Москве, в виде мокрого снега выпало: на ВДНХ 2 мм, в Бутово и на территории Новой Москвы [от 3 до 8 мм]», — сообщила она в Telegram.

Тишковец указал, что так холодно 7 мая в Москве бывает не чаще одного раза в 25 лет

«За всю историю опорной столичной метеостанции ВДНХ 7 мая столбики термометров лишь дважды опускались ниже нуля: в 1953 г. (–1,4 градуса) и в 1999 г. (–1,0). Рекорд минимальной температуры за всю вековую историю регулярных наблюдений в Москве принадлежит 1942 г, когда в эту ночь было –2 градуса», — сообщил синоптик.

В Москве в связи с похолоданием решили опять включить отопление. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Какая будет погода на День Победы, что с погодой в праздники

Гидрометцентр отмечает, что 8 и 9 мая от погоды не приходится ждать тепла и ясного неба: местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также порывистый ветер до 15–20 метров в секунду. Начальник ситуационного центра «Росгидромета» Юрий Варакин сообщил KP.RU, что температуры на 4–6 градусов ниже сезонной нормы останутся в Центральной России до 12 мая.

По данным Foreca, утро 9 мая в Москве будет холодным и облачным, возможен слабый дождь. Только к вечеру температура достигнет +6 градусов. Далее на неделе дневные температуры не превысят +10.

Иммунолог Николай Крючков в беседе с NEWS.ru заявил, что главную опасность для детей во время майских холодов будет представлять не грипп и ОРВИ, а травмы на льду.

Что с погодой в Санкт-Петербурге

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что в ночь на 7 мая отрицательная температура воздуха была зафиксирована во всех районах Ленинградской области. При этом в северной столице нет осадков.

«Как часто бывает, хотя у нас намного холоднее, но антициклон и поэтому ловим по области отдельные снежинки. Но не переживаем, все еще очень холодно, поэтому снежинки и в центре Санкт-Петербурга увидим. Сегодня во второй половине дня должна подойти зона с более интенсивными осадками и завтра они еще будут над Ленинградской областью, поэтому 8 мая станет самым холодным днем в период этого похолодания, с температурой около +4 градусов. А вот на 9 мая в этом году погода будет примерно одинаковая в Санкт-Петербурге и в Москве», — отметил Колесов.

Прогноз Foreca предполагает, что после небольшого холодного дождя вечером 7 мая в Петербурге установится холодная и солнечная погода. После ночных заморозков — до –2 градусов — днем 9 мая температура достигнет +8.

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