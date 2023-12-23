Аномальные морозы или лужи? Погода в Москве и Петербурге на Новый год Вильфанд: в Москве на Новый год не будет сильных морозов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новогодняя ночь не принесет жителям столицы сильного мороза, считают синоптики. Почему прогнозы постоянно меняются, возможны ли аномальные морозы и ждать ли луж в Новый год в Москве и Санкт-Петербурге?

Какую погоду ждать Москве на Новый год

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил «Интерфаксу», что 31 декабря в Москве температура воздуха лишь немного опустится ниже нуля. По его словам, к такому выводу синоптики пришли коллективно.

«Консилиум синоптиков выпустил такой прогноз на 31 декабря — облачно, небольшой снег, в ночь с 30 на 31 декабря: –2–7 градусов, днем от 0 до –4. День мягкий, спокойный», — приводит издание слова синоптика.

Вильфанд отметил, что прогноз может быстро поменяться, ведь до наступления 2024 года остается еще восемь дней. Какая погода будет в столице в новогоднюю ночь, синоптики пока не знают.

«Метеоновости» обещают москвичам резкое похолодание 31 декабря и до –15 градусов в новогоднюю ночь. А вот финские синоптики Foreca предполагают, что в новогоднюю ночь температура может подняться выше — до +2 градусов. Впрочем, эксперты Foreca считают, что может быть и холоднее, а вот теплее — едва ли.

В то же время эксперты сходятся в том, что сильных снегопадов не будет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К чему готовиться жителям Петербурга на Новый год

Петербургу «Метеоновости» также предсказывают резкое похолодание перед Новым годом — с –3 градусов холода 30 декабря до –20 в новогоднюю ночь. У Foreca оценки более скромные: с 0 градусов 30 декабря температура с наступлением 2024 года может снизиться до –11 градусов. Однако предстоящая неделя холодной не будет.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов пояснил в своем Telegram-канале, почему синоптики не могут сойтись во мнениях. Климатические условия сейчас находятся в процессе перестройки.

«Сейчас даже суперкомпьютеры всех ведущих гидрометеорологических служб не могут „поймать“ эту перестройку, поэтому погода в новогоднюю ночь с каждым пересчетом компьютера совершенно разная», — признался Колесов.

По его словам, для моделирования погоды на срок более 10 дней традиционно используются две прогностические модели — но они дают разные результаты, и при этом выводы постоянно меняются.

«Более устойчивый прогноз у Европейского центра прогнозирования погоды, но и у него новогодняя ночь то 0 градусов, то −10. Прогноз американской модели GFS прогнозирует то оттепель с дождем, то сильный мороз до –25 градусов», — развел руками синоптик.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Что происходит с погодой в России

Декабрь 2023 года обернулся для России серьезными погодными аномалиями. После жестких морозов в начале месяца установился климатический фон выше нормы. Как заявил NEWS.ru синоптик Анатолий Цыганков, такое происходит почти везде.

«Температура выше нормы ожидается на большей части территории России. В Сибири она превысит многолетние значения примерно на 8 градусов, на Урале и в Поволжье — на 4 градуса», — рассказал Цыганков.

О том же сообщают синоптики центра «Фобос»: тепло из Атлантического океана смогло перевалить через Урал и в пятницу добралось до Сибири.

«В четверг среди рекордсменов оказались Йошкар-Ола, Казань, Ульяновск, Пенза, Екатеринбург, Уфа, Самара, Оренбург и другие города. Например, в Оренбурге температура поднялась до +4–7 градусов, что оказалось выше прежнего рекорда далекого 1915 года на 1,8 градуса. <...> Если на Урале сегодня температура уже далека от тёплых рекордов, то в Западной Сибири сегодня они ещё вполне возможны, а в воскресенье воздушная масса с температурой на 12–16 градусов выше климатической нормы отправится в центральные и восточные регионы Сибири, а в понедельник зацепит запад Якутии и Забайкалье. Так что в ближайшие дни рекордный марафон продолжится, и метеорологам ещё не один раз придётся вносить изменения в летописи погоды», — признают синоптики.

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