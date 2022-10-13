Американского бизнесмена арестовали в Москве по делу о мошенничестве Американского бизнесмена Дэвида Носиковски арестовали в Москве по делу о мошенничестве

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Американский предприниматель Дэвид Носиковски отправлен в СИЗО на срок до 6 ноября. Такое решение в отношении владельца компании LD Cool принял Тверской суд Москвы. Гражданин США подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Постановлением Тверского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Носиковски Дэвида в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), на срок 26 суток, то есть до 6 ноября 2022 года, — рассказала собеседница агентства.

Решение суда может быть обжаловано. По данным ТАСС, в деле имеются неустановленные фигуранты, ущерб от действий которых оценивается в несколько десятков миллионов рублей. В настоящее время делом занимается ГСУ ГУ МВД РФ по Москве.

На сайте компании LD Cool LLC сообщается, что она предлагает своим клиентам широкий спектр услуг по ремонту грузового транспорта. Носиковски основал компанию в 2018 году, ее штаб-квартира расположена в Майами.

Ранее стало известно, что новую волну финансовых мошенничеств зафиксировали в Центробанке. Преступники звонят гражданам и, представляясь сотрудниками ЦБ, пытаются похитить деньги. Между тем с 1 октября в российских банках появились новые услуги по запрету списаний, и с их помощью можно ограничить мошенников в снятии средств.