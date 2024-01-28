Американец в Москве заманивал школьника к себе, чтоб «подтянуть» английский Пожилого американца в Москве проверят после приглашения школьника к себе домой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилого американца из Южного Бутово проверят на педофилию после того, как он попытался завлечь 14-летнего мальчика к себе домой, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, мужчина приметил школьника в торговом центре на Профсоюзной улице и предложил пойти к нему домой, чтобы попрактиковать произношение.

При этом журналисты выяснили, что 61-летний иностранец, недавно переехавший в Россию, представится ребенку чужим именем. Отмечается, что мальчику удалось отвязаться от мужчины, он поехал домой и рассказал об инциденте маме. Та в свою очередь обратилась в полицию.

На опросе мужчина заявил, что услышал как мальчик коверкал английские слова и решил ему помочь. Правоохранители продолжают проверку случившегося.

Ранее житель Кронштадта обвинил отчима жены в сексуальном насилии над тремя своими детьми. В своем заявлении в полицию мужчина указал, что 75-летний пенсионер совершал противоправные действия с внуками трех, шести и 10 лет с 2022 года. Правоохранители начали проверку. Решается вопрос о возбуждении дела.

До этого жительница Санкт-Петербурга пожаловалась на 34-летнего мужчину, который, по ее словам, совершал действия развратного характера около детского сада и школы на бульваре Новаторов. Позднее подозреваемого задержали на проспекте Ветеранов. Сразу после этого на него поступила еще одна жалоба.