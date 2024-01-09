Американца арестовали в Москве за наркотики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Останкинский районный суд Москвы арестовал гражданина США Вудлэнда Роберта Романова по делу о наркотиках, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. Отмечается, что американец проведет под стражей два месяца — до 5 марта.

В отношении иностранца возбуждено дело по статье о покушении на преступление, а также за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств. Другие подробности не приводятся.

Ранее в Санкт-Петербурге торговец наркотиками умер от передозировки, когда пробовал свой товар на вкус. Тело 38-летнего мужчины обнаружил хозяин квартиры на Московском проспекте после того, как тот не оплатил аренду жилья и не выходил на связь. Прибывшие на место правоохранители отправили труп на судебную медэкспертизу, а также обыскали жилье и нашли более 200 пакетов с разными наркотическими веществами. Все это также отправили на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце декабря в Москве 16-летний подросток предложил однокласснице прогулять уроки, чтобы попробовать барбитурат. Школьников госпитализировали с отравлением наркотическим веществом. Инцидент произошел в школе на Средней Калитниковской улице. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. Юношу, предложившего однокласснице наркотики, поставили на учет в МВД.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.