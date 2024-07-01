Амбулаторные сельские врачи спасли мужчину в луже крови Под Видным медики спасли раненного в предплечье мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном поселке Горки Ленинские недалеко от города Видное мужчина едва не скончался из-за кровопотери, но медики местной амбулатории успели его спасти, передает пресс-служба регионального Минздрава. Пациент получил ранение в предплечье и была задета лучевая артерия. В амбулатории он оказался с головокружением, потемнением в глазах, нарастающей слабостью и спутанной речью.

У пациента было обширное кровотечение, повреждена лучевая артерия. Давление стремительно падало до критических цифр. Мы остановили кровь и перебинтовали пострадавшему руку, стабилизировали давление и следили за жизненно важными показателями. Скорой пострадавший был передан уже в стабильном состоянии, — рассказывает старшая медицинская сестра Оксана Курбанмагомедова.

На скорой мужчину доставили в Видновскую больницу. Там ему экстренно провели операцию, сшили поврежденные ткани. Известно, что пострадавшему 28 лет. На сегодняшний день он уже выписал и находится на амбулаторном лечении.

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