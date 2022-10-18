Amazon оштрафовали за отказ удалить запрещенную информацию из соцсетей Суд в Москве дважды оштрафовал Amazon за отказ удалить запрещенную информацию из соцсетей

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Суд в Москве назначил компании Amazon два штрафа на общую сумму в четыре млн рублей за отказ удалить информацию о способах совершения самоубийства, а также о способах изготовления и употребления наркотиков, сообщает корреспондент ТАСС. Это первые случаи российского привлечения этой компании к ответственности за запрещенный контент.

Как следует из материалов первого дела, поводом для него послужил отказ компании удалить из связанной с ней соцсети фото с изображением способов совершения самоубийства. Роскомнадзор не менее 19 раз направлял компании уведомления о необходимости удалить эту информацию, однако этого сделано не было. Представители Amazon в суд также не явились.

Суд признал виновной Amazon.com, Inc. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной к распространению в РФ информации) и назначил компании наказание в виде штрафа в 1 млн рублей, — зачитал решение судья Тимур Вахрамеев.

Второе дело касалось отказа компании удалить из соцсети репосты с запрещенного в РФ сайта Hydra, на котором содержится информация по изготовлению и продаже наркотиков. Суд признал компанию виновной по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление призывов к осуществлению экстремистской деятельности, материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и информации о способах изготовления и использования наркотических средств) и назначил штраф в размере трех млн рублей.

Ранее суд в Москве оштрафовал TikTok на 3 млн рублей за пропаганду движения ЛГБТ среди несовершеннолетних, передает ТАСС. Отмечается, что причиной послужил отказ компании удалить материал с ЛГБТ-пропагандой. Согласно материалам дела, причиной для этого решения стал протокол Роскомнадзора, составленный за «пропаганду движения ЛГБТ, радикального феминизма и искаженного представления о традиционных сексуальных отношениях». Поводом послужило то, что 10 февраля в TikTok была опубликована видеозапись, в которой автор говорит об обучении английскому языку через гендерность.