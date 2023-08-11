Алексея Панина проверят на призывы к терроризму

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Алексей Панин

Московская прокуратура инициировала проверку в отношении актера Алексея Панина, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Его деятельность и высказывания проверят на публичные призывы к террористической деятельности в интернете, нарушению территориальной целостности РФ и дискредитацию ВС России.

В настоящее время прокуратуре Москвы поручено провести проверку в отношении Алексея Вячеславовича Панина на наличие оснований привлечь его к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, ч. 2 ст. 280.1 УК РФ, а также к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, мероприятия по проверке будут длиться до начала сентября. Соответствующий срок будет увеличен в случае необходимости.

Ранее Панин признался, что никак не относится к проверке его интервью Ксении Собчак Следственным комитетом. К соответствующим мерам призывала глава Лиши безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она считает, что актер публично оправдывал терроризм и призывал к развалу России.

Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская ранее назвала Панина клоуном. По ее словам, представители исполнителя не станут обращаться в суд из-за провокационных высказываний актера, так как считают это бессмысленным.