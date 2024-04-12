Активисты пожаловались на тематические вечеринки «Бал Воланда» и «Злофест» В Москве требуют отменить вечеринки «Бал Воланда» и «Злофест» из-за поста

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Telegram-канал SHOT сообщил, что депутат Государственной думы Александр Спиридонов пожаловался на тематические тусовки «Бал Воланда» и «Злофест», потребовав их запретить. По данным канала, суть претензии заключается в том, что вечеринки должны пройти в ближайшие выходные, когда в стране проходит Великий пост.

Также канал отметил, что, помимо Спиридонова, претензии к организаторам увеселительных мероприятий есть у правового центра «Сорок сороков». Telegram-канал также обратил внимание на описание вечеринок. Так, авторы «Бала Воланда» заявили, что научат гостей использовать энергию дьявола, помогут пообщаться с духами и расскажут о нечисти. А организаторы «Злофеста» обещают оживить труп во время вечеринки. Подчеркивается, что посетить мероприятия могут только те, кто пройдет возрастные ограничения. Сами организаторы пока никак не комментировали ситуацию.

Ранее художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров объяснил, что постановку «Где мы?» сняли с репертуара, поскольку представить в этой роли другого исполнителя, помимо Александра Ширвиндта, невозможно ни для коллектива театра, ни для зрителей. По его словам, в искусстве формулировка «незаменимых нет» не работает.