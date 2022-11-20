Активистки партии «Яблоко» провели акцию около здания Минобороны в Москве

Фото: Соцсети

Мария Волох

Telegram-канал «Кровавая барыня» сообщает, что четыре активистки партии «Яблоко» — Мария Волох, Ирина Родионова, Виктория Макеева и Мария Баландина — провели акцию около здания Минобороны в Москве. На видео показано, что девушки оделись в костюмы химзащиты, зажгли фаеры и начали позировать на фоне министерства.

Активистки заявили, что их акция направлена против эскалации конфликта на Украине и возможного применения тактического ядерного оружия.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены, несмотря на военную помощь киевскому режиму со стороны Запада. По его словам, РФ, не получив гарантий своей безопасности, вынуждена была начать СВО, защитить Донбасс и русскоязычное население от геноцида.

В апреле в московском парке «Зарядье» сотрудники правоохранительных органов задержали участников акции против проведения специальной военной операции на Украине. В 14 городах России было задержано более 170 человек. Акции протеста против СВО прошли в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в других крупных городах.