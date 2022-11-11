Активист «Левого фронта» оштрафован за пикеты в поддержку политзаключенных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Щелковский городской суд Московской области оштрафовал активиста «Левого фронта» Дениса Александрова на 10 тысяч рублей из-за участия в одиночных пикетах в поддержку политзаключенных, сообщает «ОВД-Инфо» (признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента) со ссылкой на пресс-службу движения. Отмечается, что Александрова признали виновным в организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

По данным портала, серия пикетов с участием Александрова прошла в конце сентября. Полиции не удалось установить имена всех пикетчиков, и тогда Александрову вменили организацию акции, а не участие в ней.