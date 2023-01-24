Актера Садальского госпитализировали с кровотечением Актера Садальского госпитализировали в Боткинскую больницу с кровотечением

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Станислав Садальский

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в своих социальных сетях сообщил о том, что был госпитализирован с кровотечением. По словам актера, в настоящее время он находится в Боткинской больнице. Он уточнил, что кровотечение остановить пока не удалось.

Ночью по «скорой» забрали в больницу, грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты... Пока кровотечение не остановили, — написал Садальский в своем аккаунте в Instagram (деятельность соцсети запрещена в России).

Также 71-летний актер отметил, что его удивило «прекрасное» состояние Боткинской больницы. Он также уточнил, что на следующий день должен лететь в Мурманск.

Ранее стало известно, что народную артистку России Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника. Актрису заменили в спектакле «Новогодний переполох», который прошел в Петрозаводске.

5 января пресс-секретарь режиссера Никиты Михалкова Ирина Мячина сообщила о его госпитализации в связи с подозрением на грипп. Она также опровергла распространившиеся слухи о коронавирусной инфекции, якобы выявленной у режиссера.