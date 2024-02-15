Актера избили из-за шубы в Москве Baza: актера Пакалова избили в Москве из-за шубы

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Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве избили российского актера и модель Андрея Пакалова. По его информации, из-за шубы из волка, лисы и бобра его перепутали с активистом ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Как передает канал, артист вышел из подъезда дома, после чего к нему привязался прохожий мужчина. По данным Baza, он оскорбил актера, после чего зашел с ним в подъезд и ударил его головой. Как пишет канал, врачи диагностировали у Пакалова сотрясение мозга, раскол передних зубов и ушиб носа, полиция начала проверку.

Ранее в Тюмени двое мужчин избили подростков из-за того, что один из них был в шапке со звездой. Инцидент произошел в микрорайоне Новопатрушево. В результате конфликта пострадали двое парней и девушка. По словам матери одного из подростков, мужчины напали на них, когда они выходили из подъезда, они перепутали армейскую звезду на шапке с кадетской.

В Челябинске ранее прохожий напал на 21-летнего студента-дворника во время прогулки с собакой. Мужчина сначала пытался навредить животному, а после с кулаками набросился на молодого человека. Студенту удалось отбиться. За некоторое время до этого собака с лаем увязалась за незнакомцем.